«Рубин» — ЦСКА: Жемалетдинов открыл счет

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов отличился в матче 9-го тура РПЛ против «Рубина».

28-летний россиянин забил на 15-й минуте и открыл счет в этой встрече. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.