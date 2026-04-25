Сегодня, 18:32

«Рубин» — ЦСКА: Даку и Мусаев сыграют с первых минут, Лусиано — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Сааведра, Ходжа, Сиве, Даку, Грипши.

Запасные: Нигматуллин, Безруков, Мальдонадо, Грицаенко, Кабутов, Нижегородов, Кузяев, Кузнецов, Иванов, Зотов, Шабанхаджай, Моторин.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Баринов, Обляков, Попович, Матеус Алвес, Энрике Кармо, Мусаев.

Запасные: Бесаев, Баровский, Бадмаев, Матеус Рейс, Кисляк, Бандикян, Руис, Козлов, Фиров, Лусиано, Воронов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Рубин» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

Лусиано Гонду
Тамерлан Мусаев
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Мирлинд Даку
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала), «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
«Крылья Советов» победили «Локомотив» его же оружием. Рахманович забил гол-красавец
«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов
«Локомотив» в гостях проиграл «Крыльям Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов», самарцы прервали серию из шести матчей без побед
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Печенин не реализовал пенальти в концовке, Митрюшкин отбил
«Рубин» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти за игру рукой

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Печенин не реализовал пенальти в концовке, Митрюшкин отбил
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 6 3 53-20 57
2
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
5
 Спартак 26 13 6 7 42-35 45
6
 ЦСКА 26 13 5 8 38-28 44
7
 Рубин 26 10 8 8 25-26 38
8
 Динамо 26 9 8 9 44-37 35
9
 Ахмат 26 8 8 10 31-35 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 26 5 9 12 16-32 24
15
 Пари НН 26 6 4 16 22-42 22
16
 Сочи 26 5 3 18 24-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА - : -
26.04 14:00 Пари НН – Спартак - : -
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх - : -
26.04 17:00 Динамо – Сочи - : -
26.04 19:30 Зенит – Ахмат - : -
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 22 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 24 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

