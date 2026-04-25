«Рубин» — ЦСКА: Даку и Мусаев сыграют с первых минут, Лусиано — в запасе
Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и ЦСКА в 27-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Сааведра, Ходжа, Сиве, Даку, Грипши.
Запасные: Нигматуллин, Безруков, Мальдонадо, Грицаенко, Кабутов, Нижегородов, Кузяев, Кузнецов, Иванов, Зотов, Шабанхаджай, Моторин.
ЦСКА: Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Баринов, Обляков, Попович, Матеус Алвес, Энрике Кармо, Мусаев.
Запасные: Бесаев, Баровский, Бадмаев, Матеус Рейс, Кисляк, Бандикян, Руис, Козлов, Фиров, Лусиано, Воронов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|
2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|
10
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
11
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
13
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
14
|Динамо Мх
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Результаты / календарь
|25.04
|14:30
|Ростов – Оренбург
|0 : 1
|25.04
|17:00
|Кр. Советов – Локомотив
|2 : 0
|25.04
|19:30
|Рубин – ЦСКА
|- : -
|26.04
|14:00
|Пари НН – Спартак
|- : -
|26.04
|17:00
|Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|26.04
|17:00
|Динамо – Сочи
|- : -
|26.04
|19:30
|Зенит – Ахмат
|- : -
|27.04
|20:00
|Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|22
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|24
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|25
|1
|2
