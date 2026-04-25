«Рубин» — ЦСКА: Даку и Мусаев сыграют с первых минут, Лусиано — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Сааведра, Ходжа, Сиве, Даку, Грипши.

Запасные: Нигматуллин, Безруков, Мальдонадо, Грицаенко, Кабутов, Нижегородов, Кузяев, Кузнецов, Иванов, Зотов, Шабанхаджай, Моторин.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Баринов, Обляков, Попович, Матеус Алвес, Энрике Кармо, Мусаев.

Запасные: Бесаев, Баровский, Бадмаев, Матеус Рейс, Кисляк, Бандикян, Руис, Козлов, Фиров, Лусиано, Воронов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

