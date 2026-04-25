«Крылья Советов» — «Локомотив»: Печенин не реализовал пенальти в концовке, Митрюшкин отбил

«Крылья Советов» не сумели реализовать пенальти в матче против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ.

В компенсированное время ко второму тайму Кирилл Печенин не реализовал пенальти. Его удар отбил голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

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