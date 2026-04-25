«Крылья Советов» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти за игру рукой

На 44-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» судья Кирилл Левников ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей, а видеоассистенты Артур Федоров и Роман Сафьян в его действия не вмешались.

В том эпизоде Сергей Божин нарушил правила в своей штрафной площади: защитник самарцев допустил фол по неосторожности, сделав очевидное движение правой рукой к мячу и сыграв в него.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.