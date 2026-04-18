«Рубин» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 18 апреля

«Рубин» и «Акрон» сыграют в 25-м туре РПЛ в субботу, 18 марта. Матч в Казани на «Ак Барс Арене» начинается в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

Ключевые события и результат игры »Рубин» — «Акрон» изучайте в матч-центре и ленте новостей сайта «СЭ».

Игру «Рубин» — «Акрон» в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

После 24 туров чемпионата России «Рубин» занимал восьмое место с 34 очками, предыдущим соперником казанцев был «Оренбург» (0:0).

У «Акрона» — 22 очка и 12-я строчка, в предыдущем туре тольяттинцы уступили московскому «Динамо» (2:3).

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