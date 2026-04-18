Гол Батракова принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил Алексей Батраков. В активе 20-летнего полузащитника теперь 13 голов в этом розыгрыше РПЛ.

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ и сохранит место в тройке лидеров по итогам тура.

«Оренбург» с 20 очками идет предпоследним в турнирной таблице. Команда Ильдара Ахметзянова продлила серию без побед до пяти матчей.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет против «Зенита», а «Оренбург» дома встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 22 апреля.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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