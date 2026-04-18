«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Зенит» сыграют в 25-м туре РПЛ в воскресенье, 19 апреля. Матч в Каспийске на «Анжи Арене» начинается в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча махачкалинцев и зенитовцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)

Ключевые события и результат игры »Динамо» Махачкала — «Зенит» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Динамо» Махачкала — «Зенит» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 14.15 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

После 24 туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» занимало 11-е место с 23 очками, предыдущим соперником динамовцев был «Локомотив» (1:1). У «Зенита» — 52 очка и вторая строчка, в предыдущем туре сыграли вничью с лидером чемпионата «Краснодаром» (1:1).

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