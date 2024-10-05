«Рубин» — «Ахмат»: хозяева открыли счет на 45-й минуте

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Защитник «Рубина» Илья Рожков открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

19-летний россиян отличился на 45-й минуте после навеса с фланга.