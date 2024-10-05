Москвичев: «Пенальти на Мантуане? Мое мнение — его не было, чуть подрисовали»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Какие эмоции от возвращения в Петербург?

— Положительные. Всегда рад играть на этом стадионе.

— Матч против Зенита — особенный для вас?

— Это мой первый матч против Зенита. Поэтому да, особенный. Я же принадлежу этому клубу.

— Эпизод с нарушением на Ерохине — пенальти?

— Я увидел только со спины Сашу, потом уже после игры посмотрел повтор. Честно, у меня большие вопросы.

— Это не пенальти?

— В моем понимании — нет. Мне кажется, чуть подрисовали.

— Пенальти решил судьбу матча?

— Да, безусловно. Зенит должен забивать как минимум с игры. Уверенно завершать такие матчи, а получается какая-то помощь.

20-летний Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В текущем сезоне РПЛ на его счету 7 матчей за «горожан».