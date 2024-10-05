Москвичев: «Пенальти на Мантуане? Мое мнение — его не было, чуть подрисовали»
Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
— Какие эмоции от возвращения в Петербург?
— Положительные. Всегда рад играть на этом стадионе.
— Матч против Зенита — особенный для вас?
— Это мой первый матч против Зенита. Поэтому да, особенный. Я же принадлежу этому клубу.
— Эпизод с нарушением на Ерохине — пенальти?
— Я увидел только со спины Сашу, потом уже после игры посмотрел повтор. Честно, у меня большие вопросы.
— Это не пенальти?
— В моем понимании — нет. Мне кажется, чуть подрисовали.
— Пенальти решил судьбу матча?
— Да, безусловно. Зенит должен забивать как минимум с игры. Уверенно завершать такие матчи, а получается какая-то помощь.
20-летний Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В текущем сезоне РПЛ на его счету 7 матчей за «горожан».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1