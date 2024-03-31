«Рубин» — «Ахмат»: гол гостей отменили
В матче 22-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» отменили гол полузащитника гостей Лечи Садулаева.
Футболист отличился на 72-й минуте, отправив мяч в пустые ворота казанской команды. Однако после видеопросмотра главный арбитр встречи Виталий Мешков принял решение отменить гол из-за офсайда. Счет в игре на данный момент — 2:0 в пользу «Рубина».
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|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
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|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
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|20
|8
|8
|4
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|32
|
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|
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|8
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|7
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|
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|6
|7
|32-31
|30
|
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|
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|
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|21
|5
|5
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|20-27
|20
|
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|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
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|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
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