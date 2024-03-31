«Рубин» — «Ахмат»: гол гостей отменили

В матче 22-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» отменили гол полузащитника гостей Лечи Садулаева.

Футболист отличился на 72-й минуте, отправив мяч в пустые ворота казанской команды. Однако после видеопросмотра главный арбитр встречи Виталий Мешков принял решение отменить гол из-за офсайда. Счет в игре на данный момент — 2:0 в пользу «Рубина».