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Мостовой о словах Абаскаля про Бога: «Вряд ли он пошутил»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о Боге.

В субботу, 30 марта, перед началом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Вряд ли он пошутил. Я слышал высказывание Евгения Серафимовича Ловчева, он сказал: «Абаскаль поплыл». Он плывет по течению и радуется жизни. Отсюда и такие высказывания. «Спартак» вчера наиграл на победу и должен был выигрывать. «Урал» ничего не создал и всей командой оборонялся. Здорово сыграл вратарь. «Урал» изначально вышел терпеть. Хотя я слышал, что кто-то сказал «Результат по игре» — это не так, «Спартак» был в два или три раза лучше. И, конечно, сказывается отсутствие Промеса», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

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Динамо

 9
П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Спартак

 16 1 5
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