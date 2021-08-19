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«Норвич» хотел арендовать Норманна у «Ростова» с правом выкупа за 14 миллионов евро

20:35
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» отказал «Норвичу» в переходе полузащитника Матиаса Норманна, сообщает Eurostavka.

По данным источника, английский клуб был готов заплатить два миллиона евро за годичную аренду норвежца. В соглашение «Норвич» намеревался включить опцию выкупа за 14 миллионов евро плюс два миллиона в качестве последующих бонусов.  Это предложение не устроило «Ростов», так как выкуп был необязательным. В клубе решили, что сейчас не лучшее время для продажи игрока.

Также сообщается, что «Норвич» мог отказаться от выкупа Норманна, заплатив штраф в размере 1,5 млн евро — даже если бы игрок выполнил все необходимые условия для полноценного трансфера. При этом переговоры с клубом АПЛ продолжаются.

25-летний Норманн выступает за «Ростов» с 2019 года, когда перешел в российский клуб из английского «Брайтона». Его контракт с ростовчанами рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Норманн провел два матча за «Ростов».

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/norvich-hotel-vzyat-normanna-v-arendu-s-pravom-neobyazatelnogo-vykupa-za-14-mln-evro

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Евгений Петров все материалы автора

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