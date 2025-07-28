Дивеев: «Мы уже полностью готовы играть в тот футбол, который хочет видеть Челестини»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что команда играет так, как хотел был новый тренерский штаб под руководством Фабио Челестини.

«Мы уже полностью готовы играть в тот футбол, который хочет видеть Челестини. Мы привыкли к его требованиям и играем сейчас так, как хочет тренерский штаб. Поэтому переход от ЦСКА Николича к ЦСКА Челестини завершен. Мы уже больше не играем ромб», — цитирует 25-летнего игрока Legalbet.

ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России победил «Краснодар» (1:0). В матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» была ничья (0:0), а в игре 2-го тура с «Ахматом» ЦСКА одержал победу (2:1).