РПЛ выступила с заявлением после инцидента с болельщиками "Спартака"

Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением относительно произошедшего с болельщиками после матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак"​ (2:2). Фанаты московской команды после окончания встречи были атакованы бойцами ОМОН в подтрибунных помещениях.

– Российская Премьер-Лига сообщает, что произошел инцидент на матче 2 тура РПЛ "Ростов" – "Спартак-Москва", - говорится в сообщении премьер-лиги. - По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с "Планом обеспечения безопасности" полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

Российская Премьер-Лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил.

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