"Ростов" - "Спартак": беспорядки после игры. Видео

Болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2), сообщает Twitter "Угодник".

Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН.

Сообщается, что фанатов "Спартака" уже выпустили со стадиона.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

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