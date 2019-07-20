"Ростов" - "Спартак": беспорядки после игры. Видео

Болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2), сообщает Twitter "Угодник".
Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН.
Сообщается, что фанатов "Спартака" уже выпустили со стадиона.
Ростов. 20 минут после окончания матча.@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/Du57BHxC5N— Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.
Ну и понеслось!— Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.
Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.
21ый век!
Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh
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