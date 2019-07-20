23:59 20 июля | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Спартак": беспорядки после игры. Видео

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Болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2), сообщает Twitter "Угодник".

Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН.

Сообщается, что фанатов "Спартака" уже выпустили со стадиона.

 

 

Ростов - Спартак

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