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РПЛ выступила с заявлением о ситуации в «Краснодаре»

10:25
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Российская премьер-лига на своем сайте опубликовала заявление о ситуации в «Краснодаре», о которой стало известно перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Футбольный клуб «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента Тинькофф РПЛ 2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.

Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги чемпионов УЕФА против французского «Ренна», который состоится 20 октября».

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25755.html

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