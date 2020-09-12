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РПЛ: решение о проведении матча «Ротор» — «Краснодар» еще не принято. У волгоградцев — 7 положительных тестов на коронавирус

19:31
Состоится ли матч «Ротора» с «Краснодаром»? Фото instagram.com
Состоится ли матч «Ротора» с «Краснодаром»? Фото instagram.com
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Российская премьер-лига выступила с заявлением относительно ситуации, которая сложилась в «Роторе». Сразу несколько игроков клуба из Волгограда сдали положительные тесты на коронавирус.

«По итогам проведенного тестирования у семи представителей «Ротора» были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей.

Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и лигу, а также провел необходимые профилактические мероприятия.

В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», — говорится в сообщении.

Ранее «Ротор» заявил, что завтрашняя игра с «Краснодаром» состоится в срок.

Встреча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» должна состояться 13 сентября.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25523.html

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