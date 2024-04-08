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Сегодня, 16:00

РПЛ: расписание матчей тура чемпионата России 13 и 14 апреля

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»

13 и 14 апреля состоятся матчи 24-го тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание игр в ближайшие выходные. Время начала — московское.

Расписание 24-го тура РПЛ

13 апреля, суббота

14:00. «Сочи» — «Спартак»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

16:30. «Ахмат» — «Балтика»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

17:00. «Краснодар» — «Зенит»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19:30. «Локомотив» — «ЦСКА»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

14 апреля, воскресенье

12:00. «Оренбург» — «Пари НН»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

14:15. «Урал» — «Динамо»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

16:45. «Факел» — «Ростов»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

19:00. «Крылья Советов» — «Рубин»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
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«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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