РПЛ: расписание матчей тура чемпионата России 13 и 14 апреля

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 13 апреля

13 и 14 апреля состоятся матчи 24-го тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание игр в ближайшие выходные. Время начала — московское.

Расписание 24-го тура РПЛ

13 апреля, суббота

14:00. «Сочи» — «Спартак»

Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

16:30. «Ахмат» — «Балтика»

Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

17:00. «Краснодар» — «Зенит»

Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19:30. «Локомотив» — «ЦСКА»

Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

14 апреля, воскресенье

12:00. «Оренбург» — «Пари НН»

Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

14:15. «Урал» — «Динамо»

Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

16:45. «Факел» — «Ростов»

Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

19:00. «Крылья Советов» — «Рубин»

Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

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