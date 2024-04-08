Кафу заявил, что хотел бы получить российский паспорт

Бывший капитан сборной Бразилии Кафу признался, что рассмотрел бы возможность получения российского паспорта.

«Для меня это абсолютно нормально — возможно, у меня у одного такое мнение среди бразильцев, но я в этом ничего плохого не вижу. Вполне нормально делать выбор в пользу другой сборной, ведь каждый спортсмен сам решает, как ему поступать. Да! Я с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт, если будет такая возможность», — приводит «РБ Спорт» слова Кафу.

Кафу выступал за «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Жувентуде», «Реал Сарагосу», «Рому», а также «Милан». Он является двукратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов в составе «Милана». Вместе со сборной Бразилии футболист дважды становился чемпионом мира.

Кафу завершил игровую карьеру в 2009 году, после чего не был замечен в футбольной деятельности. На данный момент ему 53 года.