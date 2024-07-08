Баринов: «Самые большие премиальные были около двух миллионов рублей»
Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о размере самых больших премиальных за футбольную карьеру.
«После побед над «Галатасараем» и «Байером» в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей», — заявил Баринов Sport24.
27-летний Баринов играет за основной состав «Локомотива» с 2015 года — на его счету 215 матчей за железнодорожников.
Источник: Sport24
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