Баринов: «Самые большие премиальные были около двух миллионов рублей»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о размере самых больших премиальных за футбольную карьеру.

«После побед над «Галатасараем» и «Байером» в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей», — заявил Баринов Sport24.

27-летний Баринов играет за основной состав «Локомотива» с 2015 года — на его счету 215 матчей за железнодорожников.