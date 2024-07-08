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Баринов: «Самые большие премиальные были около двух миллионов рублей»

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Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о размере самых больших премиальных за футбольную карьеру.

«После побед над «Галатасараем» и «Байером» в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей», — заявил Баринов Sport24.

27-летний Баринов играет за основной состав «Локомотива» с 2015 года — на его счету 215 матчей за железнодорожников.

Источник: Sport24
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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