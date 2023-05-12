РПЛ после завершения сезона может обсудить вопрос о смене дизайна кубка чемпионов России

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге могут обсудить вопрос о смене дизайна трофея, вручаемого чемпиону страны по футболу, после завершения сезона-2022/23.

«Есть ли в планах изменение дизайна кубка? Мы обсудим это с клубами. Это должно обсуждаться коллегиально. Вопрос хороший, и, думаю, по итогам сезона соберемся с коллегами и обсудим», — приводит слова Алаева ТАСС.

«Зенит» 7 мая досрочно стал победителем РПЛ, обыграв в Санкт-Петербурге московский «Спартак» в матче 26-го тура. Вручение кубка и медалей сине-бело-голубым пройдет 13 мая после матча против «Краснодара».

По итогам сезона-2018/19 «Зенит» в пятый раз в истории выиграл чемпионат России и получил на вечное хранение кубок старого образца. В соответствии с положением о трофее, клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок навечно в собственность, а лига изготавливает новый трофей.