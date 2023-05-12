Гладилин считает, что с нынешним составом «Спартак» может побороться с «Зенитом» в следующем году

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах московского клуба в концовке нынешнего сезона РПЛ и оценил шансы красно-белых на чемпионство в следующем году.

«На месте «Спартака» я бы не стал ставить задачу занять второе место. Разыгрываются только золотые медали, а выиграл их «Зенит». Сейчас надо понять, будут ли красно-белые бороться с петербуржцами в следующем году за чемпионство, а какое место клуб займет в этом сезоне разницы никакой нет. Есть только один приз — победа в РПЛ. Все остальное — успокоительные места. Сможет ли «Спартак» бороться в следующем сезоне с «Зенитом» за чемпионство, зависит от руководства клуба. Надо психологически выдержать весь сезон. Бороться надо будет с петербуржцами, которые сохранят свой состав и у них есть вкус победы. Здесь надо работать психологически и поставить игру команде, это непросто. «Спартак» нынешним составом может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году. Надо только определиться с костяком команды и стартовым составом», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

После 26-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ставшего досрочно чемпионом России «Зенита» на 15 очков.