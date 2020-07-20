«Сочи» проинформировал РПЛ и «Крылья Советов», что не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура из-за выявленных случаев коронавируса у представителей клуба, сообщает сайт РПЛ.

О вспышке COVID-19 в футбольном клубе «Сочи» стало известно 16 июля, в день, когда команда должна была проводить матч 29-го тура против «Тамбова». Из-за того, что в футбольном клубе из Сочи заболело девять человек, и тот матч не был проведен.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» должен был пройти в Самаре 22 июля.