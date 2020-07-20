РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ подтвердила отмену матча «Крылья» — «Сочи»

13:20
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Сочи» проинформировал РПЛ и «Крылья Советов», что не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура из-за выявленных случаев коронавируса у представителей клуба, сообщает сайт РПЛ.

О вспышке COVID-19 в футбольном клубе «Сочи» стало известно 16 июля, в день, когда команда должна была проводить матч 29-го тура против «Тамбова». Из-за того, что в футбольном клубе из Сочи заболело девять человек, и тот матч не был проведен.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» должен был пройти в Самаре 22 июля.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25150.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир