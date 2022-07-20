Мендес прилетит в Москву 21 июля, чтобы подписать контракт с ЦСКА

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес прилетит в Москву завтра, 21 июля, чтобы подписать контракт с ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за 22-летнего чилийца.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». На счету полузащитника также три игры за сборную Чили. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.