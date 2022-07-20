Мендес прилетит в Москву 21 июля, чтобы подписать контракт с ЦСКА
Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес прилетит в Москву завтра, 21 июля, чтобы подписать контракт с ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.
Ранее сообщалось, что армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за 22-летнего чилийца.
В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». На счету полузащитника также три игры за сборную Чили. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Источник: https://t.me/karpinside
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