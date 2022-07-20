Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Мендес прилетит в Москву 21 июля, чтобы подписать контракт с ЦСКА

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес прилетит в Москву завтра, 21 июля, чтобы подписать контракт с ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за 22-летнего чилийца.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». На счету полузащитника также три игры за сборную Чили. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://t.me/karpinside
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ подала иск к латиноамериканскому каналу на 13,2 миллиона рублей из-за задолженности за показ матчей
«Краснодар» подписал контракт на 4 года с полузащитником молодежной сборной Сербии Баньяцем
РПЛ, таблица переходов: Фукс вернулся в ЦСКА, Дзюба без клуба
Жоаозиньо о Нобоа: «Сейчас он стал гораздо свободнее, чем в предыдущих клубах»
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ
В «Спартаке» прокомментировали информацию о досрочном возвращении Хендрикса из аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ подала иск к латиноамериканскому каналу на 13,2 миллиона рублей из-за задолженности за показ матчей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости