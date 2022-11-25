РПЛ планирует опубликовать календарь на оставшуюся часть сезона до конца года

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига опубликует календарь оставшейся части сезона-2022/23 до конца нынешнего года, а также ответил на вопросы о том, как улучшить чемпионат.

— Когда планируете опубликовать календарь?

— До конца года. Скоро будет жеребьевка Кубка России. Затем мы соберемся и опубликуем календарь до конца года.

— Как улучшить лигу в такое непростое время?

— Если посмотреть объективный рейтинг телевидения, то аудитория любого матча РПЛ выше, чем, например, матч «Бавария» — «Барселона». Все равно для российского зрителя, несмотря на все сложности, главная лига — это РПЛ. И наш потенциал еще не раскрыт.

— Есть ли у вас вопросы к основному телевещателю РПЛ?

— В целом, я доволен.

— Есть ли моменты, которые вас расстраивают?

— Есть моменты, на которые мы хотим обратить внимание. Мы сегодня об этом разговаривали с руководителями клубов. Именно поэтому мы инициировали совещание с вещателем накануне рестартов. Есть нюансы.

— Не хватает повторов, например.

— Есть вопросы. Нужно быть объективными. Нам есть куда стремиться.

— Есть проблема с картинкой?

— Нет. Но есть желание ее улучшить. Недовольства нет.

В осенней части чемпионата России команды провели 17 туров. Оставшиеся 13 туров будут сыграны весной 2023 года.