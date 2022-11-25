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Сегодня, 19:59

Президент РПЛ Алаев оценил шансы попадания клубов Медиалиги в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент РПЛ Александр Алаев оценил шансы клубов из Медиалиги на попадание в премьер-лигу.

— 2DROTS в РПЛ. Это возможно?

— Все очень просто: нужно заявиться во вторую лигу, выиграть первую и завоевать по спортивному принципу право выступать в РПЛ. И еще пройти лицензирование.

— Ваше отношение к Медиалиге?

— Спрашивать о моем отношении к Медиалиге странно. Я был одним из тех, кто рекомендовал включить команды из этого турнира в Кубок России. И чего я только не услышал в свой адрес... Но я говорю: первый раз все смотрели 1/256 финала Кубка России. Это удачный опыт, шикарные моменты были. Что дальше? Я, честно говоря, не так пристально смотрю за вторым сезоном. Но я надеюсь, Медиалига будет развиваться. Сколько будет команд в следующем сезоне? Это решать РФС.

В сезоне-2022/23 клубы Медиалиги 2DROTS и «Амкал» приняли участие в Кубке России. 2DROTS дошли до второго раунда пути регионов, а «Амкал» — до третьего.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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