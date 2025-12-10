РПЛ опубликовала расписание первых четырех туров после зимнего перерыва
РПЛ утвердила календарь четырех туров РПЛ после зимнего перерыва.
В первом матче после паузы 27 февраля встретятся «Зенит» и «Балтика». Матч между сине-бело-голубыми и «Спартаком» состоится 14 марта, ЦСКА и московское «Динамо» сыграют 8 марта.
19-й тур
27 февраля (пятница)
19.30 «Зенит» — «Балтика»
28 февраля (суббота)
12.00 «Оренбург» — «Акрон»
14.30 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
17.00 «Локомотив» — «Пари НН»
19.30 «Краснодар» — «Ростов»
1 марта (воскресенье)
14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
16.30 «Сочи» — «Спартак»
19.00 «Ахмат» — ЦСКА
20-й тур
7 марта (суббота)
16.30 «Ростов» — «Балтика»
19.00 «Пари НН» — «Сочи»
8 марта (воскресенье)
12.00 «Оренбург» — «Зенит»
14.30 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
17.00 «Рубин» — «Краснодар»
19.30 ЦСКА — «Динамо»
9 марта (понедельник)
16.30 «Локомотив» — «Ахмат»
19.00 «Спартак» — «Акрон»
21-й тур
13 марта (пятница)
19.30 «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»
14 марта (суббота)
13.45 «Сочи» — «Краснодар»
16.00 «Зенит» — «Спартак»
18.15 «Ростов» — «Динамо»
20.30 «Балтика» — ЦСКА
15 марта (воскресенье)
14.00 «Акрон» — «Ахмат»
16.30 «Пари НН» — «Крылья Советов»
19.00 «Рубин» — «Локомотив»
22-й тур
21 марта (суббота)
13.45 «Ахмат» — «Ростов»
16.00 ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
18.15 «Краснодар» — «Пари НН»
20.30 «Балтика» — «Сочи»
22 марта (воскресенье)
13.45 «Оренбург» — «Спартак»
16.00 «Динамо» — «Зенит»
16.30 «Крылья Советов» — «Рубин»
19.00 «Локомотив» — «Акрон»
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. Второе место занимает «Зенит» с 39 очками, «Локомотив» с 37 очками — на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1