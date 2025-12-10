РПЛ опубликовала расписание первых четырех туров после зимнего перерыва

РПЛ утвердила календарь четырех туров РПЛ после зимнего перерыва.

В первом матче после паузы 27 февраля встретятся «Зенит» и «Балтика». Матч между сине-бело-голубыми и «Спартаком» состоится 14 марта, ЦСКА и московское «Динамо» сыграют 8 марта.

19-й тур

27 февраля (пятница)

19.30 «Зенит» — «Балтика»

28 февраля (суббота)

12.00 «Оренбург» — «Акрон»

14.30 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

17.00 «Локомотив» — «Пари НН»

19.30 «Краснодар» — «Ростов»

1 марта (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»

16.30 «Сочи» — «Спартак»

19.00 «Ахмат» — ЦСКА

20-й тур

7 марта (суббота)

16.30 «Ростов» — «Балтика»

19.00 «Пари НН» — «Сочи»

8 марта (воскресенье)

12.00 «Оренбург» — «Зенит»

14.30 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

17.00 «Рубин» — «Краснодар»

19.30 ЦСКА — «Динамо»

9 марта (понедельник)

16.30 «Локомотив» — «Ахмат»

19.00 «Спартак» — «Акрон»

21-й тур

13 марта (пятница)

19.30 «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»

14 марта (суббота)

13.45 «Сочи» — «Краснодар»

16.00 «Зенит» — «Спартак»

18.15 «Ростов» — «Динамо»

20.30 «Балтика» — ЦСКА

15 марта (воскресенье)

14.00 «Акрон» — «Ахмат»

16.30 «Пари НН» — «Крылья Советов»

19.00 «Рубин» — «Локомотив»

22-й тур

21 марта (суббота)

13.45 «Ахмат» — «Ростов»

16.00 ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)

18.15 «Краснодар» — «Пари НН»

20.30 «Балтика» — «Сочи»

22 марта (воскресенье)

13.45 «Оренбург» — «Спартак»

16.00 «Динамо» — «Зенит»

16.30 «Крылья Советов» — «Рубин»

19.00 «Локомотив» — «Акрон»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. Второе место занимает «Зенит» с 39 очками, «Локомотив» с 37 очками — на третьей строчке.