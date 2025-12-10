Заседание исполкома РФС пройдет 26 декабря

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 26 декабря. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

После 18 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который набрал 40 очков. Второе место занимает «Зенит» (39 очков), третье — «Локомотив» (37 очков).

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут в конце февраля и начале марта 2026 года.