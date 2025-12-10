Соснин — о феномене Дзюбы: «Он постоянно хочет выигрывать»

Бывший футболист «Динамо» Антон Соснин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Артем — опытный футболист. Он грамотно использует свои сильные стороны, постоянно хочет выигрывать, уверен в своих силах и психологически расслаблен на футбольном поле — все это помогает ему продолжать играть на хорошем уровне и забивать», — сказал Соснин в интервью «СЭ».

В сезоне 2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего «Акрона» действует до конца нынешнего сезона.

(Руслан Ботвенко)