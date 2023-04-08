Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:03

РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур сезона-2022/23.

Игры заключительного, 30-го тура пройдут в один день — 3 июня — и начнутся в одно время (17.00 мск).

Квинси Промес. У «Спартака» проблемы — закончился фарт, Промес травмирован. Карпин — новый фаворит на топ-2?

Матч 25-го тура «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая и начнется в 18.00 (мск). Дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре состоится 21 мая, начало — в 16.30 (мск).

Также сегодня, 8 апреля РФС выложил расписание первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал» и игр второго этапа полуфинала Пути регионов «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов».

Матчи 22-го тура премьер-лиги пройдут с 8 по 10 апреля, игры 23-го тура — с 15 по 16 апреля.

Расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур

24-й тур

22 апреля (суббота)

14:00 «Химки» — «Торпедо»

16:30 «Факел» — «Оренбург»

19:00 «Зенит» — «Динамо»

23 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Ростов»

14:00 «Пари НН» — «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» — «Сочи»

19:30 ЦСКА — «Локомотив»

24 апреля (понедельник)

19:00 «Спартак» — «Краснодар»

25-й тур

28 апреля (пятница)

20:00 «Динамо» — «Факел»

29 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Зенит»

16:30 «Ахмат» — ЦСКА

19:00 «Краснодар» — «Урал»

19:00 «Спартак» — «Ростов»

30 апреля (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Пари НН»

16:30 «Сочи» — «Торпедо»

19:00 «Локомотив» — «Химки»

26-й тур

6 мая (суббота)

14:00 «Химки» — «Динамо»

16:30 «Торпедо» — «Ахмат»

19:00 «Ростов» — «Факел»

7 мая (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Урал»

16:30 ЦСКА — «Оренбург»

18:00 «Зенит» — «Спартак»

19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»

8 мая (понедельник)

17:00 «Локомотив» — «Сочи»

27-й тур

13 мая (суббота)

12:00 «Урал» — «Оренбург»

14:00 «Химки» — «Спартак»

16:30 «Зенит» — «Краснодар»

19:00 ЦСКА — «Торпедо»

14 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

16:30 «Динамо» — «Ахмат»

19:00 «Сочи» — «Ростов»

19:00 «Факел» — «Пари НН»

28-й тур

20 мая (суббота)

14:00 «Локомотив» — «Факел»

16:30 «Торпедо» — «Динамо»

16:30 «Оренбург» — «Зенит»

19:00 «Ахмат» — «Химки»

21 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Урал»

16:30 «Спартак» — ЦСКА

19:00 «Краснодар» — «Ростов»

22 мая (понедельник)

19:00 «Пари НН» — «Сочи»

29-й тур

27 мая (суббота)

14:00 «Химки» — «Урал»

16:30 «Торпедо» — «Оренбург»

19:00 «Краснодар» — ЦСКА

19:00 «Сочи» — «Зенит»

28 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» — «Пари НН»

16:30 «Динамо» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» — «Ахмат»

30-й тур

3 июня (суббота)

17:00 «Зенит» — «Факел»

17:00 «Крылья Советов» — «Спартак»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Локомотив» — «Торпедо»

17:00 «Ахмат» — «Краснодар»

17:00 «Оренбург» — «Динамо»

17:00 «Пари НН» — «Химки»

17:00 «Урал» — «Сочи»

После 22 туров сезона-2022/23 лидером в турнирной таблице РПЛ является «Зенит» с 51 очком, второе место занимает «Ростов» (44 очка), на третьей строчке — «Спартак» (41 очко).

Футбол
РПЛ
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев о матче с «Арсеналом» в 2006-м: «Фабрегас бьет мимо, Ван Перси промахивается. Я тогда просто охреневал»

Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости