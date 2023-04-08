РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур сезона-2022/23.

Игры заключительного, 30-го тура пройдут в один день — 3 июня — и начнутся в одно время (17.00 мск).

Матч 25-го тура «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая и начнется в 18.00 (мск). Дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре состоится 21 мая, начало — в 16.30 (мск).

Также сегодня, 8 апреля РФС выложил расписание первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал» и игр второго этапа полуфинала Пути регионов «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов».

Матчи 22-го тура премьер-лиги пройдут с 8 по 10 апреля, игры 23-го тура — с 15 по 16 апреля.

Расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур

24-й тур

22 апреля (суббота)

14:00 «Химки» — «Торпедо»

16:30 «Факел» — «Оренбург»

19:00 «Зенит» — «Динамо»

23 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Ростов»

14:00 «Пари НН» — «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» — «Сочи»

19:30 ЦСКА — «Локомотив»

24 апреля (понедельник)

19:00 «Спартак» — «Краснодар»

25-й тур

28 апреля (пятница)

20:00 «Динамо» — «Факел»

29 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Зенит»

16:30 «Ахмат» — ЦСКА

19:00 «Краснодар» — «Урал»

19:00 «Спартак» — «Ростов»

30 апреля (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Пари НН»

16:30 «Сочи» — «Торпедо»

19:00 «Локомотив» — «Химки»

26-й тур

6 мая (суббота)

14:00 «Химки» — «Динамо»

16:30 «Торпедо» — «Ахмат»

19:00 «Ростов» — «Факел»

7 мая (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Урал»

16:30 ЦСКА — «Оренбург»

18:00 «Зенит» — «Спартак»

19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»

8 мая (понедельник)

17:00 «Локомотив» — «Сочи»

27-й тур

13 мая (суббота)

12:00 «Урал» — «Оренбург»

14:00 «Химки» — «Спартак»

16:30 «Зенит» — «Краснодар»

19:00 ЦСКА — «Торпедо»

14 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

16:30 «Динамо» — «Ахмат»

19:00 «Сочи» — «Ростов»

19:00 «Факел» — «Пари НН»

28-й тур

20 мая (суббота)

14:00 «Локомотив» — «Факел»

16:30 «Торпедо» — «Динамо»

16:30 «Оренбург» — «Зенит»

19:00 «Ахмат» — «Химки»

21 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Урал»

16:30 «Спартак» — ЦСКА

19:00 «Краснодар» — «Ростов»

22 мая (понедельник)

19:00 «Пари НН» — «Сочи»

29-й тур

27 мая (суббота)

14:00 «Химки» — «Урал»

16:30 «Торпедо» — «Оренбург»

19:00 «Краснодар» — ЦСКА

19:00 «Сочи» — «Зенит»

28 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» — «Пари НН»

16:30 «Динамо» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» — «Ахмат»

30-й тур

3 июня (суббота)

17:00 «Зенит» — «Факел»

17:00 «Крылья Советов» — «Спартак»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Локомотив» — «Торпедо»

17:00 «Ахмат» — «Краснодар»

17:00 «Оренбург» — «Динамо»

17:00 «Пари НН» — «Химки»

17:00 «Урал» — «Сочи»

После 22 туров сезона-2022/23 лидером в турнирной таблице РПЛ является «Зенит» с 51 очком, второе место занимает «Ростов» (44 очка), на третьей строчке — «Спартак» (41 очко).