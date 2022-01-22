Геннадий Орлов: «Новый контракт Дзюбы? Для начала пусть весной пробьется в основу «Зенита»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Нужно ли «Зениту» летом продлевать контракт с Дзюбой?

— Это решать не мне, а руководству клуба. Дзюба — способный футболист, с хорошими физическими данными. Но сейчас явно сдал. То ли мало тренируется, то ли возраст потихоньку берет свое. Артем порой обижается на меня, но надо смотреть правде в глаза. Он уже не держит темп на поле 90 минут. Сегодня на чистых мячах не поиграешь — даже центрфорвард должен бегать от штрафной до штрафной, вступать в единоборства.

Кстати, не могу понять, как в прошлом году «Зенит» позволил Дзюбе выйти на награждение в костюме киногероя. Я был поражен! Всегда казалось, что для игрока самое главное — футболка клуба, за который выступает. А тут... Некрасиво, эгоистично. Человек поставил себя выше команды.

Что касается нового контракта, то для начала пусть Дзюба пробьется весной в основу «Зенита». Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса. Пока же не попадает в «старт» по объективным причинам. Не нужно тут искать заговор, какие-то интриги. Тренер — не враг себе, всегда ставит сильнейших.

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