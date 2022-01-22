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Сегодня, 22:10

Геннадий Орлов: «Новый контракт Дзюбы? Для начала пусть весной пробьется в основу «Зенита»

Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Нужно ли «Зениту» летом продлевать контракт с Дзюбой?

— Это решать не мне, а руководству клуба. Дзюба — способный футболист, с хорошими физическими данными. Но сейчас явно сдал. То ли мало тренируется, то ли возраст потихоньку берет свое. Артем порой обижается на меня, но надо смотреть правде в глаза. Он уже не держит темп на поле 90 минут. Сегодня на чистых мячах не поиграешь — даже центрфорвард должен бегать от штрафной до штрафной, вступать в единоборства.

Кстати, не могу понять, как в прошлом году «Зенит» позволил Дзюбе выйти на награждение в костюме киногероя. Я был поражен! Всегда казалось, что для игрока самое главное — футболка клуба, за который выступает. А тут... Некрасиво, эгоистично. Человек поставил себя выше команды.

Что касается нового контракта, то для начала пусть Дзюба пробьется весной в основу «Зенита». Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса. Пока же не попадает в «старт» по объективным причинам. Не нужно тут искать заговор, какие-то интриги. Тренер — не враг себе, всегда ставит сильнейших.

Полностью интервью Орлова читайте здесь.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Артем Дзюба
ФК Зенит
Геннадий Орлов
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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