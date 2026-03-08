Семак после поражения «Зенита» от «Оренбурга» извинился за неудовлетворительный результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам после поражения в гостевом матче 20-го тура чемпионата от «Оренбурга» (1:2).

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака. — Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами».

«Зенит» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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