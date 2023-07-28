РПЛ: кто комментирует матчи 2 тура чемпионата России
В субботу, 29 июля, стартует 2-й тур РПЛ сезона-2023/24. «СЭ» публикует назначения комментаторов на матчи предстоящего тура чемпионата России по футболу. Время начала — московское.
29 июля, суббота
15.00. «Крылья Советов» — «Динамо». Константин Генич прокомментирует на «Матч Премьер» (эфир с 14.00)
17.30. «Урал» — «Пари НН». Дмитрий Жичкин и Артем Держун прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)
20.00. «Ростов» — «Зенит». Александр Неценко и Михаил Моссаковский прокомментируют на «Матч ТВ» (с 19.45) и «Матч Премьер» (с 19.30)
30 июля, воскресенье
15.00. «Рубин» — «Оренбург». Роман Титов прокомментирует на «Матч Премьер» (14.00)
17.30. «Факел» — «Локомотив». Артем Шмельков и Владислав Будлянский прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)
20.00. «Краснодар» — «Сочи». Дмитрий Шнякин прокомментирует на «Матч ТВ» (с 19.55)
20.00. «Ахмат» — ЦСКА. Роман Нагучев и Адам Ахмадов прокомментируют на «Матч Премьер» (19.00)
31 июля, понедельник
19.30. «Спартак» — «Балтика». Георгий Черданцев и Александр Аксенов прокомментируют на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (19.30)
РПЛ 2 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1