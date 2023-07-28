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Сегодня, 15:20

РПЛ: кто комментирует матчи 2 тура чемпионата России

Константин Генич прокомментирует матч 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Комментатор Константин Генич.
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 29 июля, стартует 2-й тур РПЛ сезона-2023/24. «СЭ» публикует назначения комментаторов на матчи предстоящего тура чемпионата России по футболу. Время начала — московское.

29 июля, суббота

15.00. «Крылья Советов» — «Динамо». Константин Генич прокомментирует на «Матч Премьер» (эфир с 14.00)

17.30. «Урал» — «Пари НН». Дмитрий Жичкин и Артем Держун прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)

20.00. «Ростов» — «Зенит». Александр Неценко и Михаил Моссаковский прокомментируют на «Матч ТВ» (с 19.45) и «Матч Премьер» (с 19.30)

30 июля, воскресенье

15.00. «Рубин» — «Оренбург». Роман Титов прокомментирует на «Матч Премьер» (14.00)

17.30. «Факел» — «Локомотив». Артем Шмельков и Владислав Будлянский прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)

20.00. «Краснодар» — «Сочи». Дмитрий Шнякин прокомментирует на «Матч ТВ» (с 19.55)

20.00. «Ахмат» — ЦСКА. Роман Нагучев и Адам Ахмадов прокомментируют на «Матч Премьер» (19.00)

31 июля, понедельник

19.30. «Спартак» — «Балтика». Георгий Черданцев и Александр Аксенов прокомментируют на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (19.30)

РПЛ 2 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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27 тур
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29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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