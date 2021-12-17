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РПЛ: число судейских ошибок резко увеличилось. В чью пользу арбитры ошибались чаще всего?

13:15
Артем Чистяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ошибки арбитров в чемпионате России-2021/22. Фото «СЭ» Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2021/22. Фото «СЭ»
Артем Чистяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В 18 турах Тинькофф чемпионата России-2021/22 зафиксирована 51 судейская ошибка, за такой же период предыдущего турнира — 34. То есть их стало в полтора раза, или на 50 процентов, больше. И это без учета тех промашек и неверных решений, которые исправлялись с помощью видеоассистентов.

По среднему числу ошибок за игру лидируют Евгений Кукуляк, Павел Кукуян и Алексей Сухой, если убрать с первого места Артема Чистякова, вернувшегося в РПЛ и судившего всего один матч.

Чаще всего судьи ошибались в пользу «Зенита», «Локомотива» и «Спартака».

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Ошибки арбитров в чемпионате России-2021/22. Фото "СЭ"
Ошибки арбитров в чемпионате России-2021/22. Фото «СЭ»
Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2021/22. Фото "СЭ"
Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2021/22. Фото «СЭ»

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Александр Бобров все материалы автора

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