РПЛ: число судейских ошибок резко увеличилось. В чью пользу арбитры ошибались чаще всего?

В 18 турах Тинькофф чемпионата России-2021/22 зафиксирована 51 судейская ошибка, за такой же период предыдущего турнира — 34. То есть их стало в полтора раза, или на 50 процентов, больше. И это без учета тех промашек и неверных решений, которые исправлялись с помощью видеоассистентов.

По среднему числу ошибок за игру лидируют Евгений Кукуляк, Павел Кукуян и Алексей Сухой, если убрать с первого места Артема Чистякова, вернувшегося в РПЛ и судившего всего один матч.

Чаще всего судьи ошибались в пользу «Зенита», «Локомотива» и «Спартака».

Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Ошибки арбитров в чемпионате России-2021/22. Фото «СЭ»