«Спартак» установил национальный рекорд по взаимодействиям в социальных сетях
Агенство Deportes & Finanzas провело оценку активности российских клубов в социальных сетях по итогам ноября. Как отмечается, лидером в этом отношении является «Спартак», у которого в социальных сетях зафиксировано 13,4 миллиона взаимодействий. Эта цифра является абсолютным рекордом для российских клубов за все время наблюдений.
На втором месте по итогам ноября расположился «Зенит», у которого 9,08 миллиона взаимодействий. Замыкает тройку «Динамо» с 2,47 миллиона.
В исследовании оцениваются активности в Instagram, Twitter, Facebook, YouTube и TikTok. Взаимодействия или активности подразумевают под собой любые действия в этих социальных сетях — лайки, дизлайки, комментарии и репосты.
??? Hi @fcsm_eng! ???— Deportes&Finanzas(r) (@DeporFinanzas) December 17, 2021
? You have reached a historic high in social networks during november of 2021!
??,?? ?? !!!
? It?s the highest number reached by a russian football club ever!!#twitter #instagram #facebook #youtube #tiktok ?? pic.twitter.com/xOYNecFNzG
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю