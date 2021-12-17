«Спартак» установил национальный рекорд по взаимодействиям в социальных сетях

Агенство Deportes & Finanzas провело оценку активности российских клубов в социальных сетях по итогам ноября. Как отмечается, лидером в этом отношении является «Спартак», у которого в социальных сетях зафиксировано 13,4 миллиона взаимодействий. Эта цифра является абсолютным рекордом для российских клубов за все время наблюдений.

На втором месте по итогам ноября расположился «Зенит», у которого 9,08 миллиона взаимодействий. Замыкает тройку «Динамо» с 2,47 миллиона.

В исследовании оцениваются активности в Instagram, Twitter, Facebook, YouTube и TikTok. Взаимодействия или активности подразумевают под собой любые действия в этих социальных сетях — лайки, дизлайки, комментарии и репосты.