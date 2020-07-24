РПЛ-2020/21: последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря, чемпионат возобновится 26-28 февраля

Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21 Тинькофф РПЛ.

Последние матчи чемпионата перед зимним перерывом пройдут с 15 по 17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Сезон Тинькофф РПЛ 2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.