РПЛ-2020/21: последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря, чемпионат возобновится 26-28 февраля
13:40
Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21 Тинькофф РПЛ.
Последние матчи чемпионата перед зимним перерывом пройдут с 15 по 17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Сезон Тинькофф РПЛ 2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.
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