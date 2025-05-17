«Пари НН» — «Факел»: Грулев реализовал пенальти и сравнял счет

«Пари НН» сравнял счет в матче 29-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:1.

На 66-й минуте в ворота воронежской команды был назначен пенальти из-за игры защитника «Факела» Игоря Калинина рукой. 11-метровый реализовал нападающий нижегородцев Вячеслав Грулев.

Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород».