«Ротор» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Краснодаром»

«Ротор» пришел к договоренности об оперативном возврате средств за билеты на несостоявшийся матч против «Краснодара».

Оформить запрос на возврат средств можно только в онлайн-режиме. Будет действовать упрощенная схема возврата, сообщает пресс-служба клуба.

Как только заявление будет обработано, денежные средства поступят на ваш счет в течение суток. Все заявления обрабатываются вручную, поэтому потребуется какое-то время. Надеемся на ваше терпение и понимание! — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 14, 2020

Напомним, что матч седьмого тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром», который должен был состояться 13 сентября на «Волгоград Арене», был отменен. Решение об этом было принято оперативным штабом РПЛ из-за положительных тестов на COVID-19 у футболистов волгоградской команды.