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«Ротор» — «Уфа»: арбитр Казарцев показал 15 желтых карточек в матче

15:59
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный арбитр матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Уфа» (1:0) Василий Казарцев показал 15 желтых карточек по ходу встречи.

7 предупреждений получили футболисты команды из Волгограда, 8 — игроки клуба из Башкортостана.

Отметим, что защитник «Уфы» Григорий Морозов был удален с поля. Футболист получил 2 желтых карточки за 2 минуты (на 72-й и 74-й минутах встречи).

Ротор — Уфа

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