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«Ротор» — «Спартак»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:15
«Ротор» на своем поле примет «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ротор» на своем поле примет «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках чемпионата России в 2004 году. Тогда красно-белые победили в одной встрече, и сыграли вничью во второй.

Следить за матчем «Ротор» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Спартак»

Ротор — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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