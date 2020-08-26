В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках чемпионата России в 2004 году. Тогда красно-белые победили в одной встрече, и сыграли вничью во второй.

Следить за матчем «Ротор» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Спартак»