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«Ротор» — «Спартак»: Кверквелия и Соболев выйдут с первых минут

17:20
Александр Соболев. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Александр Соболев. Фото Константин Рыбин/РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Спартака» на матч 5-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Начало игры — в 18.30 (мск).

С первых минут встречу начнут защитник волгоградской команды Соломон Кверквелия и форвард москвичей Александр Соболев.

Стартовый состав «Ротора»: Довбня — Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян — Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили — Муллин.

Запасные: Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулев.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин — Бакаев, Умяров, Крал — Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тил, Урунов, Глушенков.

Красно-белые с 8 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 16-я строчка и один балл.

Ротор — Спартак

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13677.html

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