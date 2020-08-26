«Ротор» — «Спартак»: Кверквелия и Соболев выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Спартака» на матч 5-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Начало игры — в 18.30 (мск).
С первых минут встречу начнут защитник волгоградской команды Соломон Кверквелия и форвард москвичей Александр Соболев.
Стартовый состав «Ротора»: Довбня — Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян — Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили — Муллин.
Запасные: Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулев.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин — Бакаев, Умяров, Крал — Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тил, Урунов, Глушенков.
Красно-белые с 8 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 16-я строчка и один балл.
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