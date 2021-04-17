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«Ротор» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе

15:22
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«Ротор» принимает на своем поле «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион.

Запасные: Обухов, Байрыев, Песегов, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Щеткин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Захарян, Тюкавин, Игбун.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Каборе, Липовой, Моро, Комличенко, Нжи.

Ротор — Динамо

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