«Ахмат» — «Химки»: вратарь гостей сыграл в мяч, пенальти не назначен
На 11-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» арбитр Василий Казарцев правильно не наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл в мяч левой ногой, и только после этого произошел контакт с Евгением Хариным. На единоборство игроков быстро отреагировал второй ассистент Рустам Мухтаров. Он дал сигнал, что нужно вводить мяч ударом от ворот «Химок».
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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