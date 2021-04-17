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«Ахмат» — «Химки»: вратарь гостей сыграл в мяч, пенальти не назначен

15:31
17 апреля. «Ахмат» — «Химки». Момент матча, который потребовал вмешательства ВАР. Фото Twitter 17 апреля. «Ахмат» — «Химки». Момент матча, который потребовал вмешательства ВАР. Фото Twitter 17 апреля. «Ахмат» — «Химки». Момент матча, который потребовал вмешательства ВАР. Фото Twitter
17 апреля. «Ахмат» — «Химки». Момент матча, который потребовал вмешательства ВАР. Фото Twitter
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На 11-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» арбитр Василий Казарцев правильно не наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл в мяч левой ногой, и только после этого произошел контакт с Евгением Хариным. На единоборство игроков быстро отреагировал второй ассистент Рустам Мухтаров. Он дал сигнал, что нужно вводить мяч ударом от ворот «Химок».

17 апреля. "Ахмат" - "Химки". Момент матча, который потребовал вмешательства ВАР. Фото Twitter
17 апреля. «Ахмат» — «Химки». Момент матча, который потребовал вмешательства ВАР. Фото Twitter

(Александр Бобров)

Ахмат — Химки

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