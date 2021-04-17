«Ахмат» — «Химки»: арбитр правильно не назначил повторный пенальти
На 34-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» арбитр Василий Казарцев правильно не назначил повторный пенальти в ворота гостей.
В момент удара Владимира Ильина одна нога голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова осталась на линии ворот. Правила были соблюдены, оснований для перебития 11-метрового удара, который не сумел реализовать Ильин, не возникло.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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