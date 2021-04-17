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«Ахмат» — «Химки»: арбитр правильно не назначил повторный пенальти

15:20
Эпизод матча «Ахмат» — «Химки».
Эпизод матча «Ахмат» — «Химки».
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На 34-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» арбитр Василий Казарцев правильно не назначил повторный пенальти в ворота гостей.

В момент удара Владимира Ильина одна нога голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова осталась на линии ворот. Правила были соблюдены, оснований для перебития 11-метрового удара, который не сумел реализовать Ильин, не возникло.

(Александр Бобров)

Ахмат — Химки

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