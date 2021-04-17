Бегич рассказал о шансах «Рубина» попасть в еврокубки

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич 17 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ против «Урала».

— Подготовка проходит супер, готовимся, тренируемся. Несколько дней было тяжело, потом пара тренировок попроще. Готовимся побеждать. Хотя, конечно, «Урал» — хороший соперник. Смотрели их последнюю игру, хорошо сыграли с «Динамо», забили два мяча. Посмотрим, конечно, будет тяжело. Думаю, мы в хорошей форме и надеемся выиграть.

— У «Рубина» победная серия, как настроение в команде?

— Настроение хорошее, все нормально, в раздевалке всегда музыка (улыбается). С тех пор, как я приехал в «Рубин», лучшей атмосферы еще не было. Конечно, после нескольких побед атмосфера хорошая.

— Команда борется за еврокубковую зону. Это ваша цель?

— В этом году все игроки в форме, хорошая игра, хорошее настроение. Думаю, у нас есть большие шансы попасть в еврокубки. Надо тренироваться, и результат придет.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи — в 12.00 (мск). Казанцы, набрав 43 очка в 25 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице, хозяева — 12-е (30 очков).