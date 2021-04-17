Бегич рассказал о шансах «Рубина» попасть в еврокубки
Защитник «Рубина» Сильвие Бегич 17 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ против «Урала».
— Подготовка проходит супер, готовимся, тренируемся. Несколько дней было тяжело, потом пара тренировок попроще. Готовимся побеждать. Хотя, конечно, «Урал» — хороший соперник. Смотрели их последнюю игру, хорошо сыграли с «Динамо», забили два мяча. Посмотрим, конечно, будет тяжело. Думаю, мы в хорошей форме и надеемся выиграть.
— У «Рубина» победная серия, как настроение в команде?
— Настроение хорошее, все нормально, в раздевалке всегда музыка (улыбается). С тех пор, как я приехал в «Рубин», лучшей атмосферы еще не было. Конечно, после нескольких побед атмосфера хорошая.
— Команда борется за еврокубковую зону. Это ваша цель?
— В этом году все игроки в форме, хорошая игра, хорошее настроение. Думаю, у нас есть большие шансы попасть в еврокубки. Надо тренироваться, и результат придет.
Матч «Урал» — «Рубин» состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи — в 12.00 (мск). Казанцы, набрав 43 очка в 25 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице, хозяева — 12-е (30 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/silvie-begich-seychas-v-komande-otlichnaya-atmosfera
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