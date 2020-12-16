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«Ротор» — «Арсенал»: онлайн трансляция матча

16:15
«Ротор» примет «Арсенал» в матче 19-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Ротор» примет «Арсенал» в матче 19-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В среду, 16 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.

Следить за матчем «Ротор» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Арсенал»

Ротор — Арсенал Т

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