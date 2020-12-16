«Ротор» одержал победу в матче с «Арсеналом»

«Ротор» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

Единственный мяч с пенальти на 81-й минуте забил Фламарион.

? Третий гол Фламариона в этом сезоне



? Смотрите #РоторАрсенал на МАТЧ ФУТБОЛ-1https://t.co/ky5rSAcPF2 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 16, 2020

Волгоградский клуб набрал 14 очков и занимает 13-е место. У «Арсенала» столько же очков, по дополнительным показателям он идет 14-м.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Фламарион, 81 — с пенальти.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Песегов, Жигулев, Кипиани (Серченков, 63), Муллин (Понсе, 69), Макаров, Фламарион.

«Арсенал»: Шамов, Хагуш, Бурлак, Рассказов (Луценко, 84), Горбатенко, Ткачев (Э.Кангва, 75), Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 86), Кадири, К.Кангва, Панченко.

Предупреждения: Степанов, 15. Ткачев, 16. Кожемякин, 37. Рассказов, 58. Костадинов, 73. Горбатенко, 87. Хагуш, 90.

Судьи: Панин (Дмитров). Сафьян (Москва), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Шаламберидзе (Москва).

16 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».