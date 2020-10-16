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«Ротор» арендовал Понсе у «Ахмата»

16:13
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Форвард «Ахмата» Андрес Понсе арендован «Ротором», сообщается на официальном сайте волгоградцев.

Соглашение с 23-летним венесуэльцем рассчитано до конца сезона.

Понсе выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 10 матчей, в которых заработал желтую карточку.

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