«Ротор» арендовал Понсе у «Ахмата»
Форвард «Ахмата» Андрес Понсе арендован «Ротором», сообщается на официальном сайте волгоградцев.
Соглашение с 23-летним венесуэльцем рассчитано до конца сезона.
Понсе выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 10 матчей, в которых заработал желтую карточку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.