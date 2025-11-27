Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, закрыт ли для него вопрос совмещения.
— Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?
— Возможно, да.
— Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?
— На данный момент — да. Но сейчас я скажу да или нет, а потом что-то изменится и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.
Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю: думал, что будет проще исходя из опыта в «Ростове». Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.
17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.
Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5