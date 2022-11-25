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Ротенберг наложил вето на приход Бердыева в «Сочи» в 2019 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в 2019 году наложил вето на кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, в ноябре 2019 года после отставки Александра Точилина лидеры команды настаивали на приглашении Бердыева. Решение Ротенберга отказаться от этой идеи было обусловлено стилем работы специалиста, который в клубах, где добился успеха, руководил не только командой, но и административными процессами.

Ранее стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» с целью возвращения в РПЛ. По сообщениям СМИ, основным претендентом на тренера считается «Сочи».

2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. «Сочи» с 25 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221125/berdyev-1834215865.html
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РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
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